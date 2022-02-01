Антиросійські санкції ЄС завдали Будапешту набагато більшої шкоди, ніж Москві – Орбан

Санкції Євросоюзу щодо Росії завдали більшої шкоди іншим країнам, така політика неприйнятна, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Політика санкцій, запроваджена проти Росії, завдала Угорщині набагато більшої шкоди, ніж Росії. Росія здійснила імпортозаміщення в таких сферах, в які ми раніше поставляли свої товари. Ми втратили ринок", – сказав Орбан під час пресконференції за підсумками російсько-угорських переговорів.

"Росію змусили розвиватися таким чином, що деякі країни, і Угорщина серед них, втратили внаслідок цього ринок. Політика санкцій в кінцевому підсумку має протилежний вплив, ніж те, що їй приписують як мету", – додав він.

За словами Орбана, санкції – такий засіб, "який свідомо приречений на провал". "Я не вважаю його прийнятним ні щодо Росії, ні щодо будь-якої іншої країни", – наголосив він.

Орбан заявив, що Угорщина хоче збільшити закупівлі газу в Росії ще на 1 млрд куб. м на рік.

"Як виявилося, довгострокові угоди мають велику значимість, як ми про це говорили, і ми плануємо ще збільшити поставки на 1 млрд куб. м газу і будемо вести про це переговори", – сказав він.

Путін у свою чергу сказав, що треба подивитися на баланс РФ після проходження осінньо-зимового періоду. "Не думаю, що поставки 1 млрд будуть великою проблемою. На початку квітня, напевно, рішення буде ухвалено господарюючими суб'єктами", – сказав президент РФ, зазначивши, що зараз ПСГ Європи заповнені на 40%, в майбутньому регіон знову може зіткнутися з проблемами на газовому ринку,"проте в Угорщини таких проблем не буде завдяки довгостроковим контрактам з РФ".

У вересні 2021 року Будапешт підписав новий довгостроковий контракт з "Газпромом" (MOEX: GAZP). "Газпром експорт" і MVM CEEnergy Ltd. уклали два довгострокові контракти на поставку російського газу в Угорщину. Сумарний обсяг контрактів – до 4,5 млрд куб. м на рік, термін дії кожного з них – 15 років. Угорщина отримуватиме по 4,5 млрд куб. м газу на рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

У 2021 році "Газпром" поставив в республіку 5,9 млрд куб.м газу.