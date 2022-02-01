Боррель стверджує, що отримував сигнали про готовність Москви припинити постачання газу в Європу

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що отримував сигнали про готовність Росії припинити постачання газу в Європу.

"Так, такі знаки були. І це нас непокоїло. Але поки все обмежується словами і намірами", - сказав Боррель в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", відповідаючи на відповідне запитання.

Глава європейської дипломатії зазначив, що запевнення Росії про те, що постачання енергоресурсів будуть гарантовані, і те, що відбувається навколо України ніяк не позначиться на поставках газу, "це хороші новини".

"Але наразі, навіть якщо Росія каже, що суворо виконує свої зобов'язання, вона не збільшила поставки газу в момент, коли ринок напружений, коли ціни вкрай високі, і коли можна було б очікувати, що основний постачальник відкриє свої сховища, щоб заспокоїти ринок. До сьогоднішнього дня цього не сталося", - сказав Боррель.

"Але якщо Росія каже, що не має наміру використовувати газ як зброю, ми будемо дуже раді", - додав він.

Водночас він наголосив, що в ЄС не звинувачують Росію в зростанні цін на енергоресурси, цьому сприяло безліч чинників: відновлення економіки підштовхнуло попит, виробництво відновлюваних джерел впало через безвітряну погоду, високий попит створював і Китай.