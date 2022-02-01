Суд змінив запобіжний захід для екссудді Чауса на заставу в 717 тис. грн - ЦПК

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє Центр протидії корупції.

"Судді Вищого антикорупційного суду Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус призначили обвинуваченому в корупції екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу 717 900 гривень застави. Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, призначеним йому ще в серпні минулого року", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що причиною зміни запобіжного заходу суд вказав ч.6 ст. 181 КПК України, згідно з якою загальний термін домашнього арешту під час досудового розслідування не може бути більше 6 місяців. Водночас зазначається, що досудове розслідування у справі Чауса давно завершено і наразі триває судовий розгляд.

"Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на утримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу", - йдеться в повідомленні.

Застава може бути внесена будь-якою особою протягом п'яти днів. Якщо гроші внесуть, Чаус зможе вільно пересуватися Києвом. Водночас він і далі повинен дотримуватися низки зобов’язань, зокрема утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт і носити електронний браслет. Термін дії обов'язків-два місяці.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні $150 тис. неправомірної вигоди. У подальшому Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено в національний розшук, а в подальшому – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію Чауса до України. Проте у квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження Чауса було невідоме до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному із сіл Вінницької області. 30 липня співробітники СБУ виїхали на місце та перевезли екс-суддю до центрального управління Служби безпеки.

1 серпня детектив НАБУ за погодженням з прокурором САП ОГП подав клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса в лікарні "Феофанія" після того, як СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

4 серпня ВАКС суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня 2021 р. стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії Чауса кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/1219