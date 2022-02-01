Події

18:22 01.02.2022

Суд змінив запобіжний захід для екссудді Чауса на заставу в 717 тис. грн - ЦПК

3 хв читати
Суд змінив запобіжний захід для екссудді Чауса на заставу в 717 тис. грн - ЦПК

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє Центр протидії корупції.

"Судді Вищого антикорупційного суду Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус призначили обвинуваченому в корупції екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу 717 900 гривень застави. Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, призначеним йому ще в серпні минулого року", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що причиною зміни запобіжного заходу суд вказав ч.6 ст. 181 КПК України, згідно з якою загальний термін домашнього арешту під час досудового розслідування не може бути більше 6 місяців. Водночас зазначається, що досудове розслідування у справі Чауса давно завершено і наразі триває судовий розгляд.

"Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на утримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу", - йдеться в повідомленні.

Застава може бути внесена будь-якою особою протягом п'яти днів. Якщо гроші внесуть, Чаус зможе вільно пересуватися Києвом. Водночас він і далі повинен дотримуватися низки зобов’язань, зокрема утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт і носити електронний браслет. Термін дії обов'язків-два місяці.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні $150 тис. неправомірної вигоди. У подальшому Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено в національний розшук, а в подальшому – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію Чауса до України. Проте у квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження Чауса було невідоме до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному із сіл Вінницької області. 30 липня співробітники СБУ виїхали на місце та перевезли екс-суддю до центрального управління Служби безпеки.

1 серпня детектив НАБУ за погодженням з прокурором САП ОГП подав клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса в лікарні "Феофанія" після того, як СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

4 серпня ВАКС суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня 2021 р. стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії Чауса кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/1219

Теги: #суд #чаус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 01.02.2022
Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

10:06 01.02.2022
Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

20:02 31.01.2022
Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

07:38 29.01.2022
Справу водія позашляховика, який збив "під наркотиками" підлітків на переході в Харкові, направлено до суду

Справу водія позашляховика, який збив "під наркотиками" підлітків на переході в Харкові, направлено до суду

20:38 28.01.2022
Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

11:57 28.01.2022
Адвокати Порошенка заявляють, що були готові захищати інтереси Порошенка в апеляційному суді

Адвокати Порошенка заявляють, що були готові захищати інтереси Порошенка в апеляційному суді

11:56 28.01.2022
Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

11:17 28.01.2022
Апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарг на запобіжний захід Порошенку

Апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарг на запобіжний захід Порошенку

19:15 25.01.2022
Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

14:23 25.01.2022
Суд розгляне апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка 28 січня

Суд розгляне апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка 28 січня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ, БЕБ та прокурори здійснюють обшуки на ГЗК "Метінвесту", група закликає правоохоронців працювати в правовому полі

Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт щодо зміни системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року

ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва "Нафтогазу України" та "Укртрансгазу"

ОСТАННЄ

Підстав для того, щоб країни знімали всі обмеження в рамках COVID-19 одразу, поки що немає - ВООЗ

У зоні проведення ООС із початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано - штаб ООС

СБУ, БЕБ та прокурори здійснюють обшуки на ГЗК "Метінвесту", група закликає правоохоронців працювати в правовому полі

Джонсон прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським

Коболєв про обшуки в нього вдома: Мені не страшно, хоч і трошки огидно

Начштабу оборони Британії вважає військову активність Росії на кордоні з Україною безпрецедентною

ЄК дасть висновок на висновки регулятора ФРН щодо сертифікації "Північного потоку 2", не виключає санкцій

Правоохоронці запобігли спробі підкупу голови Держінспекції архітектури та містобудування – НАБУ

Моравецький про альянс України, Польщі та Великої Британії: Це боротьба за безпеку в регіоні

Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до "Північного потоку 2" - прем'єр

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА