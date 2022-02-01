Правоохоронці запобігли спробі підкупу голови Держінспекції архітектури та містобудування – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок запобігли спробі підкупу голови Державної інспекції архітектури та містобудування України, повідомляє НАБУ.

"1 лютого 2022 року НАБУ та САП викрили представника одного із столичних забудовників на пропозиції та наданні неправомірної вигоди голові Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) за отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у Києві", - йдеться у повідомленні НАБУ, текст якого розміщено у вівторок на сайті Бюро.

За інформацією НАБУ, представник столичного забудовника запропонував голові Держінспекції майже $120 тис. за те, щоб інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві, незважаючи на порушення.

Досудове розслідування щодо цього факту детективи НАБУ розпочали у грудні 2021 року за заявою голови Держінспекції архітектури. Людину, яка пропонувала хабар, затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішують питання щодо пред'явлення їй підозри.