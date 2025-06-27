У справі про вимагання $150 тис. повідомлено про третю підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) розширили до 3 осіб коло учасників справи вимагання працівниками Бюро економічної безпеки та поліції Київщини хабаря у керівника компанії – новим підозрюваним став ще один колишній детектив БЕБ, повідомила пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, підозрювані вимагали $150 тис за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна. Інших співучасників злочину викрили на початку червня", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Одного з колишніх детективів БЕБ взято під варту з альтернативою застави у розмірі 4,24 млн грн та млн грн; до ще одного детектива БЕБ та ексслідчого Нацполіції застосовано застави.

Як уточнили в САП, у межах досудового розслідування встановлено, що двоє осіб, які раніше обіймали посади детективів центрального управління БЕБ та слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Київській області (про підозру особам повідомлено 05.06.2025), "висловили керівнику юридичної особи прохання, поєднані із вимаганням, щодо надання неправомірної вигоди".

Під час подальшого розслідування встановлено причетність до вчинення цього злочину ще одного колишнього детектива БЕБ, який вживав заходи для створення уявлення про невідворотність ув’язнення та спонукав особу до надання неправомірної вигоди.

На сьогодні до зазначеного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких не відлучатися за межі Київської області, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі, а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.