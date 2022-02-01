Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до "Північного потоку 2" - прем'єр

Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до питання газопроводу "Північний потік 2", заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В умовах підвищення ескалації та можливого розвитку агресії, яка вже вісім років триває проти України, ми очікуємо відповідального ставлення з боку наших німецьких партнерів. Ми не очікуємо обміну питань безпеки на економічні питання - це різні речі", - сказав він на спільному брифінгу з головою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким у вівторок у Києві.

Шмигаль наголосив, що "Північний потік 2" є гібридною зброєю Росії, і закликав цивілізований світ, зокрема Німеччину, вжити всіх заходів, щоб не допустити використання газопроводу проти України та Євросоюзу.

У свою чергу Моравецький також наголосив, що "Північний потік 2" є серйозною зброєю, і Німеччина "передає її до рук Путіна".

Він закликав Німеччину не сприяти запуску цього газопроводу.

"Не можна однією рукою показувати солідарність з Україною, а іншою - підписувати сертифікаційні документи щодо "Північного потоку 2", - наголосив польський прем'єр, звертаючись до Німеччини.