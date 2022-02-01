Події

14:29 01.02.2022

Понад 60% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу Великої Британії, України та Польщі – опитування

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Понад 60% українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу Великої Британії, України та Польщі – опитування

Більшість українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу, членами якого стануть Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Республіка Польща та Україна свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою "Рейтинг".

"61% підтримує ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Негативно ставляться до цієї ініціативи 21%, байдуже – 12%", – йдеться у пресрелізі з результатами дослідження, оприлюдненому у вівторок.

У ньому уточнюється, що у регіональному вимірі найбільшою підтримкою ідея створення такого об'єднання користується серед жителів західних та центральних регіонів, а також Києва (рівень підтримки від 65% до 76%).

Дещо гірше до цієї ініціативи ставляться жителі південних областей (підтримують – 51%, не підтримують – 31%) та східних регіонів (підтримують – 40%, не підтримують – 38%).

Серед прибічників політичних партій відвертими противниками такої ініціативи є симпатики партій "Опозиційна платформа – За життя" (не підтримують – 62%), партії Шарія (не підтримують – 67%) та партії Мураєва (не підтримують – 68%). Серед виборців інших партій кількість тих, хто підтримує таку ініціативу, значно перевищує кількість її противників", - зазначають соціологи.

Вони уточнюють, що найбільшою підтримкою ідея створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії користується серед виборців партій "Європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь" (рівень підтримки понад 80%).

Соціологічне дослідження "Ставлення до ідеї союзу у складі України, Польщі та Великої Британії" проводили 21-23 січня 2022 року на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

У межах дослідження було опитано 2 500 респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше ніж 2,0.

Теги: #опитування #рейтинг
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