Події

14:27 01.02.2022

Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

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Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми про таку допомогу Україні непокоїмося в ЄС, у країнах НАТО. Але Польща також сама готова надавати Україні в міру можливостей допомогу в питаннях газової сфери, обороноздатності, стабілізації економіки, а також у гуманітарних питаннях, що вже робимо", - заявив Моравецький на брифінгу із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок.

За його словами, Польща готова передати Україні декілька тисяч артилерійських нарядів, набоїв, протиповітряних снарядів типу "Грім", а також легких мінометів та дронів.

Окрім того, як зазначив Моравецький, Польща вже допомагає Україні з газом.

"Ми говорили з прем'єр-міністром України про збільшення потужностей передачі газу із заходу на схід. Для цього необхідно вкласти деякі інвестиції, які ми маємо намір реалізувати", – сказав він.

Говорячи про "Північний потік – 2", прем'єр-міністр Польщі наголосив, що Німеччина, запускаючи газопровід, "дає снаряди та зброю Путіну, якими він потім зможе шантажувати Європу".

"Геополітичною загрозою є "Північний потік – 2". З огляду на це ми апелюємо спільно до Німеччини, щоб вона не запускала цей газопровід, тому що він стане елементом шантажу Європи з боку Росії. Не можна, з одного боку, висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку – 2". Це не до лиця", - зазначив Моравецький.

Моравецький також зазначив, що Польща відкрита до економічної співпраці та допомоги Україні.

За його словами, під час зустрічі зі Шмигалем також було обговорено питання допомоги Україні у сфері захисту від загроз із боку Білорусі.

Моравецький наголосив на прихильності Польщі до суверенітету і територіальної цілісності України, підтримці її курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Теги: #моравецький #допомога #польща
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