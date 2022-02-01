Події

12:27 01.02.2022

В Україні очікується мокрий сніг із дощем

2 хв читати
В Україні очікується мокрий сніг із дощем

Найближчої доби погоду з опадами на більшій частині території України визначатимуть атмосферні фронти, що переміщатимуться із заходу та південного заходу Європи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 2 лютого, в Україні невеликий сніг та мокрий сніг, у південних та східних областях із дощем (у Карпатському регіоні та на сході країни помірні опади); лише у більшості північних та центральних областей без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних, південних та Дніпропетровській областях уночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Криму дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві у середу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 2 лютого найвища температура вдень (+10,7°) була у 2020 році, найнижча вночі (-25,5°) у 2012 році.

У четвер, 3 лютого, у східних, південно-східних областях мокрий сніг і дощ, уночі у західних та Житомирській, удень місцями у північних областях невеликий сніг; на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні та сході країни вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; у Карпатах уночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

У Києві у четвер уночі без опадів, удень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #укргідрометцентр #погода
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 01.02.2022
У ДСНС попереджають українців про ожеледицю та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

У ДСНС попереджають українців про ожеледицю та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

12:17 31.01.2022
Лютий в Україні почнеться з незначного похолодання

Лютий в Україні почнеться з незначного похолодання

09:26 31.01.2022
ДСНС України попереджає про хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах

ДСНС України попереджає про хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах

13:34 30.01.2022
В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

17:43 29.01.2022
У Києві 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця – Укргідрометцентр

У Києві 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця – Укргідрометцентр

13:05 29.01.2022
Сніжитиме на більшій частині України найближчими днями

Сніжитиме на більшій частині України найближчими днями

12:57 28.01.2022
В Україні у вихідні очікуються дощі, мокрий сніг та поривчастий вітер, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні у вихідні очікуються дощі, мокрий сніг та поривчастий вітер, на дорогах місцями ожеледиця

10:01 28.01.2022
ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

12:57 27.01.2022
Прогноз погоди на вихідні 29–30 січня: другий місяць зими прощається мокрим снігом

Прогноз погоди на вихідні 29–30 січня: другий місяць зими прощається мокрим снігом

13:10 26.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України"

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

В Україні за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 8 835 людей, 192 померли

В Україну прибув борт із 84 тоннами набоїв із США

ОСТАННЄ

СБУ затримала на Донеччині учасницю терористичного угруповання "П'ятнашка"

Експерти KSE прогнозують зниження рівня захворювання на коронавірус штаму "омікрон"

ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України"

Україна отримала за день приблизно 500 тонн оборонних боєприпасів від США - Резніков

На Харківщині поліцейські, які "вибивали" визнання тортурами, постануть перед судом

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

У Данії припиняють діяти всі обмеження проти COVID-19

Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

Таїланд скасовує карантин для тих, хто прибуває до країни зі щепленням від COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА