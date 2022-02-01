В Україні очікується мокрий сніг із дощем

Найближчої доби погоду з опадами на більшій частині території України визначатимуть атмосферні фронти, що переміщатимуться із заходу та південного заходу Європи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 2 лютого, в Україні невеликий сніг та мокрий сніг, у південних та східних областях із дощем (у Карпатському регіоні та на сході країни помірні опади); лише у більшості північних та центральних областей без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних, південних та Дніпропетровській областях уночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Криму дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві у середу без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 2 лютого найвища температура вдень (+10,7°) була у 2020 році, найнижча вночі (-25,5°) у 2012 році.

У четвер, 3 лютого, у східних, південно-східних областях мокрий сніг і дощ, уночі у західних та Житомирській, удень місцями у північних областях невеликий сніг; на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні та сході країни вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; у Карпатах уночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

У Києві у четвер уночі без опадів, удень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.