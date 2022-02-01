Таїланд скасовує карантин для тих, хто прибуває до країни зі щепленням від COVID-19

У Таїланді з 1 лютого знову запускають програму Test&Go для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомляло видання Bangkok Post, тепер у осіб, вакцинованих від COVID-19, братимуть тест на коронавірус після прибуття до Таїланду, а потім ще один - через п'ять днів. Ті, хто прибуває до країни, також мають надати інформацію про заплановане місцеперебування.

Цю програму скасували близько місяця тому через швидке поширення штаму "омікрон" та суперечливі дані про ефективність вакцин проти нього.

Видання зазначає, що цей крок націлений на підтримку туристичного сектору країни, який постраждав під час пандемії.

Влада країни також ухвалила рішення дозволити ресторанам продавати алкоголь до 23:00, раніше діяла заборона на продаж після 21:00. Бари та нічні клуби залишаються закритими.

За час пандемії в Таїланді зафіксували 2,35 млн випадків коронавірусу, майже 22 тис. людей померли після зараження COVID-19.