Події

21:52 31.01.2022

У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС

1 хв читати
У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС

Україна продовжує працювати над виконанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і бажає чути конкретні дати вступу до ЄС у відповідь, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Я поінформував пана Домбровскіса про виконання українською стороною Угоди про асоціацію на 63%. Ми й надалі готові працювати у цьому напряму. Звичайно, у відповідь на прогрес в Угоді про асоціацію ми хочемо чути конкретні дати, коли Україна зможе стати кандидатом, і коли Україна бути включена до Європейського союзу", - сказав він на спільному брифінгу із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у понеділок у Києві.

У свою чергу, віцепрезидент Єврокомісії заявив, що кожна країна вільна сама обирати стратегію розвитку, об'єднання та альянси, куди вона хоче вступати.

"Щодо відносин України та ЄС, то все вже записано в Угоді про асоціацію. Виконання Угоди надасть більш точні кроки, коли Україна наближатиметься до ЄС", - заявив він.

 

 

Теги: #вступ #євросоюз #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 31.01.2022
Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

19:59 31.01.2022
Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

19:53 31.01.2022
Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

Постпред України при ООН: Російська дезінформація – це пряме свідчення небажання РФ забезпечити деескалацію

19:24 31.01.2022
Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

19:21 31.01.2022
Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим - Столтенберг

Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим - Столтенберг

19:04 31.01.2022
Постпред Франції при ООН: Подальші посягання Росією на суверенітет України матимуть величезні наслідки

Постпред Франції при ООН: Подальші посягання Росією на суверенітет України матимуть величезні наслідки

17:51 31.01.2022
Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни

Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни

11:14 31.01.2022
Турецький Ziraat Bank розглядає можливість виходу на український ринок

Турецький Ziraat Bank розглядає можливість виходу на український ринок

08:20 31.01.2022
В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

07:32 31.01.2022
Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим - Столтенберг

В ОП вітають, що у Кремлі заговорили про можливість зустрічі президентів України та РФ - Никифоров

Днями Україну відвідають прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів, а також глави дипломатій низки європейських держав - Кулеба

ОСТАННЄ

Данілов обговорив із міністром оборони Канади подальше поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки

Лондон до 10 лютого підготує нові санкції щодо РФ у разі її вторгнення до України

Болісні санкції найбільш ефективний інструмент для зупинення подальшої агресії Росії - Шмигаль

Джонсон вибачився за вечірки на Даунінг-стріт

Перші напрацювання у розслідуванні стрілянини на "Південмаші" будуть відомі до кінця тижня

Джонсон повідомив, що не поговорив телефоном із Путіним у запланований час, зробить це за першої нагоди

Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

Президент Естонії за посилення східного крила НАТО

Проїзд першою платною дорогою коштуватиме приблизно 8 євроцентів за км - "Укравтодор"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА