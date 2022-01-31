Події

20:59 31.01.2022

Болісні санкції найбільш ефективний інструмент для зупинення подальшої агресії Росії - Шмигаль

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Болісні санкції найбільш ефективний інструмент для зупинення подальшої агресії Росії - Шмигаль

Санкції є найефективнішим способом утримання РФ від подальшої агресії, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми прагнемо миру, а не війни... Болючі санкції - найбільш ефективний інструмент, який може зупинити подальшу агресію Росії, і сьогодні ми також скоординували дії з цього питання", - сказав він на спільному брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у понеділок у Києві.

Шмигаль заявив, що Україна очікує на конкретизацію санкцій, а також чіткої позиції щодо невикористання "Північного потоку-2" як енергетичної гібридної зброї.

У свою чергу, Домбровскіс зазначив, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною та в Криму, і, на його думку, це стосується не лише України, а й ЄС.

"ЄС, НАТО і США продовжуватимуть докладати зусиль, щоб змусити Росію деескалувати ситуацію, і ми хочемо дати їм чіткий меседж, що якщо буде подальша агресія, то ми зі свого боку вводитимемо політичні та економічні санкції великого розміру... Такого масштабу та сили, які змусять агресора піти на поступки", - наголосив він.

Домбровскіс додав, що пакети санкцій розробляються, вони будуть масштабними і будуть вводитись як щодо окремих персоналій, так і економічних, торговельних і фінансових моментів.

 

 

Теги: #санкції #росія
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