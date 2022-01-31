Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

Президент США Джо Байден має намір призначити послом країни в Україні Бріджит Брінк, яка наразі представляє Вашингтон у Словаччині, повідомляє в понеділок CNN.

Призначення відбудеться, коли формальне підтвердження надасть українська сторона, зазначає телеканал.

США не мають постійного посла в Україні з 2019 року. Наразі в американському посольстві в Києві на посаді тимчасово повіреного у справах служить Крістіна Квін.

Брінк із серпня 2019 року представляє США у Словаччині. З 2015-го до 2018 року вона обіймала посаду заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Вона також обіймала посаду заступника голови представника у посольствах США в Узбекистані (2014-2015) та в Грузії (2011-2014).