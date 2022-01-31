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20:02 31.01.2022

Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

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Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

Білоцерківський міськрайонний суд 25 січня "залишив без руху" позов начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова, який 4 жовтня разом із директором департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігорем Тельбізовим застосували силу до журналістів програми "Схеми" до банку про відновлення на посаді і моральної компенсації.

Згідно з повідомленням банку у понеділок, юридичні радники Укрексімбанку виявили низку процесуальних порушень в оформленні позову Осіпова.

Як повідомлялося, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером нібито через одне із запитань, яке не сподобалось. Як стверджує керівник "Схем" Наталія Седлецька, співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. За інформацією журналістів, весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку у його присутності. За годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв'ю та самого нападу було видалене.

Поліція Києва повідомила, що за заявою журналістів проводяться необхідні слідчі дії, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Укрексімбанк відкинув звинувачення в порушенні законодавства й, у свою чергу, звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею. На думку фінустанови, у діях журналістів містилися ознаки і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації.

Згодом Мецгер вибачився за напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

Тельбізова та Осіпова обвинувачують у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів за ст. 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене посадовою особою з використанням свого службового становища) та ст. 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #укрексiмбанк #співробітник #журналісти #суд
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