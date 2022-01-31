Російські найманці на Донбасі відкрили вогонь по Світлодарську, поранено місцевого жителя

Російські найманці на Донбасі в понеділок відкрили вогонь по Світлодарську (Донецька обл.), унаслідок чого одного з місцевих жителів було поранено у праве стегно, повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

"31 січня близько 11:30 збройні формування РФ з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши п’ять черг з автоматичної зброї. Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарська, 1953 р. н., який рибалив у районі Вуглегірського водосховища", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

"Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу", – підсумували в штабі ООС.