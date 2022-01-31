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13:34 31.01.2022

Україна вдячна Ізраїлю за підтримку - Посольство

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Україна вдячна Ізраїлю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності, а також за дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в інтерв'ю «13 каналу».

«Ми вдячні Ізраїлю за всебічну підтримку, зокрема підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, у тому числі і на полях ООН. Наші політики та дипломати перебувають у контакті з владою Ізраїлю. Як відомо, в Україні проживає велика громада євреїв, у нас велика спільна історія з єврейським народом та Ізраїль – дружня країна та партнер. Ми вдячні за зусилля попередньому та нинішньому уряду у питанні можливого посередництва між Україною та Росією. На жаль, ця ідея не реалізована і не тому, що Україна не зацікавлена. На жаль, переговорів хоче лише Україна», - сказав він.

Глава диппредставництва наголосив, що у ситуації з безпекою на українських кордонах офіційний Київ покладається на ЗСУ та дипломатичні зусилля.

«Україна вживає всіх заходів, щоб уникнути гіршого, якщо вторгнення вдасться уникнути, це означає, що дипломатія зробила свою роботу. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться уникнути цього. Ми покладаємося на себе і тому маємо бути сильними. У минулі роки ми багато зробили для того, щоб наші Збройні сили стали набагато сильнішими, ніж вони були 8 років тому на початку вторгнення РФ. Російська агресія продовжується в Україні 7 років, сьогодні не відбувається нічого нового, є ескалація і ми продовжуємо перебувати в готовності», - зазначив Євген Корнійчук.

При цьому посол додав: «Дипломати успішні тоді, коли гармати не стріляють. Я сподіваюся, що ми будемо успішними дипломатами».

Теги: #ізраїль #корнійчук
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