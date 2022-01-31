Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування аеропорту, вокзалу та низки шкіл у Києві

Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування низки об'єктів у столиці та Київській області, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції Києва.

"Надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування низки об'єктів у Києві та Київській області. Інформацію перевіряють", - сказали у главку.

Водночас у поліції уточнили, що в переліку зазначених об'єктів – аеропорт "Київ" (Жуляни), залізничний вокзал, низка столичних шкіл.