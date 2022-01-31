Події

11:54 31.01.2022

Зеленського очікують у Раді 1 лютого

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Зеленського очікують у Раді 1 лютого

На відкриття 7-ї сесії IX скликання Верховної Ради запрошено президента України Володимира Зеленського, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Завтра у нас відбудеться відкриття чергової сьомої сесії Верховної Ради IX скликання… Ми надіслали листи всім: і президенту України, й іншим особам, яких відповідно до регламенту запрошують на відкриття сесії", - сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту в понеділок.

Спікер також нагадав, що завтра відбудеться перше пленарне засідання в рамках нової сесії.

"У нас було затверджено календарний план робіт, відповідно до якого ми завтра працюємо пленарно, після цього три дні цього тижня переходимо на роботу в комітетах", - сказав Стефанчук.

Теги: #зеленський #рада
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