Події

07:29 31.01.2022

У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

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У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

Поблизу селища Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків, у результаті аварії загинула 29-річна вагітна жінка, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

"За кермом автомобіля "ВАЗ 2121" знаходився 28-річний водій, поряд із яким перебувала його 29-річна вагітна дружина. Вона померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання", - повідомили у поліції.

Зазначається, що аварія за участю двох автомобілів "ВАЗ 2121" та Mazda, в результаті якої загинула вагітна жінка, сталася неподалік селища Гребінки Васильківського району. 31-річна водій Mazda виявилася працівницею банку, яка після аварії перебувала у шоковому стані.

У поліції уточнили, що всі учасники події - мешканці столиці, і в організмі обох водіїв не виявлено алкоголю.

 

 

 

Теги: #жертва #київська_область #дтп
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