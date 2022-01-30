Канада відкликає другорядних співробітників посольства в Україні

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликання другорядних працівників і членів сімей працівників посольства в Україні, проте дипломатична місія продовжить роботу, повідомила пресслужба канадського МЗС.

"Канада схвалила рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві країни зазначили, що водночас посольство в Україні продовжує працювати. Найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники, які мають досвід у реформі сфери безпеки, управлінні конфліктами та інших галузях.