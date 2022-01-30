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15:12 30.01.2022

Глава МЗС Франції впевнений у відсутності розбіжностей між членами ЄС щодо реакції на російську агресію

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Глава МЗС Франції впевнений у відсутності розбіжностей між членами ЄС щодо реакції на російську агресію

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що не бачить протиріч між країнами ЄС щодо реакції на можливі дії Росії проти України ні в тому, що стосується економічних санкцій, ні у військовому плані.

"Я не відчуваю жодних розбіжностей між європейцями. Моя німецька колега, з якою я розмовляю майже щодня, дуже чітко сказала, що буде з проєктом "Північний потік 2" у разі російської агресії. І за запевненням союзників по НАТО, і тут наші позиції одностайні", – зазначив глава МЗС Франції в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche.

Він повідомив, що має намір у середу їхати в Бухарест, щоб підтвердити Румунії, що "Франція може бути базовою країною на військовому рівні в цьому сценарії гарантування безпеки, як було оголошено президентом республіки (Еммануелем Макроном).

За його словами, Німеччина "зараз вже робить те саме в Литві".

На запитання, чому б в тому, що стосується санкцій на випадок російської агресії одразу чітко не заявити, що, "якщо росіяни вторгнуться в Україну, система банківських переказів SWIFT буде для них відключена або що газопровід "Північний потік 2" не отримає сертифікацію", Ле Дріан відповів, що"принцип масованих санкцій спрямований на стримування Росії від нападу на Україну".

"Щоб він (принцип) був ефективним, повинен бути мінімум двозначності. Детальний опис (обмежувальних) заходів завдав би шкоди спільній волі союзників діяти ефективно. Але ці фінансові та економічні санкції повинні бути доволі сильними, щоб для Росії постало питання про ризики для її власної економіки, якщо вона вирішить знову зазіхнути на суверенітет України", – пояснив французький міністр.

Він не дав прямої відповіді на запитання про ставлення до рішення США поставляти більше СПГ в Європу, щоб компенсувати припинення поставок російського газу в ЄС у разі конфлікту і санкцій.

"Ми ведемо дискусії між європейцями і з союзниками, стосовно заходів, які будуть вжиті проти Росії, щоб розпорядитися щодо пом'якшення наслідків, якщо Росія зробить ініціативи щодо заходів у відповідь проти санкцій", – сказав глава МЗС Франції.

Відповідаючи на запитання, якою буде реакція Заходу, якщо Росія спробує завоювати не всю Україну, а тільки пов'язати зі своїм півднем вже "анексований Крим", Ле Дріан заявив, що "будь-яке подальше посягання на територіальну цілісність України матиме величезні наслідки". "Ясніше цього не сказати. Моя німецька колега каже: "більше ні кроку" (з боку РФ). І я теж використовую цей вислів", – повідомив він.

Глава французького МЗС поки що не бачить ознак будь-якого прогресу в діалозі між Францією та Росією щодо виходу з нестабільної ситуації на українському кордоні. Водночас він зазначив, що його російський колега Сергій Лавров вивчить "колективні відповіді союзників на вимоги Росії", в яких "побачить матеріал для обговорення".

"Це вже зрушення", – вважає Ле Дріан.

Теги: #франція #росія
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