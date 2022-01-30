У Львові на пожежі в житловому будинку врятували семеро осіб

Сімох людей, з них четверо дітей, у Львові врятували співробітники пожежної служби під час гасіння пожежі в житловому будинку на вул.Хорватській, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про пожежу надійшло 29 січня о 20:15: - загоряння сталося в квартирі на другому поверсі 4-поверхового будинку на вулиці Хорватській.

У зв'язку із серйозним задимленням люди з верхніх поверхів не могли спуститися вниз - вони вийшли на балкони і кликали на допомогу.

"За допомогою рятувальних приладів рятувальники вивели 7 мешканців з верхніх поверхів, зокрема 4 дітей. Також з будинку вивели ще 13 мешканців, щоб гарантувати їхню безпеку", - зазначено в повідомленні.

Пожежу ліквідовано о 20:46 силами двох ланок газодимозахисної служби.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, знищені домашні речі на площі 15 м кв.

Причину пожежі з'ясовують.