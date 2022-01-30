У результаті негоди знеструмлено 63 населені пункти у трьох областях України

У результаті сильного вітру на ранок неділі знеструмлено 63 населені пункти у трьох областях України, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населені пункти в 3 областях (Житомирська – 53, Хмельницька – 7 і Закарпатська – 3)", – йдеться у повідомленні у ранковому зведенні на сайті відомства.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

"З 22.00 29 січня розпочато роботу міжвідомчого Штабу з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено (зокрема, на перевалах), обмежень руху немає", – додали у відомстві.