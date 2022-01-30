Події

07:32 30.01.2022

Велика Британія активізує дипломатичні зусилля для врегулювання української кризи

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Велика Британія активізує дипломатичні зусилля для врегулювання української кризи

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір активізувати дипломатичні заходи щодо врегулювання ситуації навколо України за одночасного посилення "політики стримування" Росії, йдеться у заяві представника офісу Джонсона на Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр сповнений рішучості активізувати дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі", - зазначив чиновник.

У заяві наголошується, що Джонсон має намір наступного тижня провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої "підтвердить необхідність того, щоб Росія відступила та вступила на шлях дипломатії".

У рамках "дипломатичного наступу" Джонсон має намір відвідати низку країн Східної Європи, включно з Україною.

Офіс прем'єра повідомив про майбутній візит до Москви британського міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Як йдеться у статті міністра в газеті The Telegraph, "Сполучене Королівство пишається тим, що бере на себе провідну роль у захисті свободи та демократії за допомогою надійного стримування та дипломатії".

Вона повідомила, що складовими "наступу" стануть бесіда Джонсона з Путіним, українське питання в РБ ООН та її візит до Росії.

Водночас, як повідомляють світові ЗМІ, Джонсон наказав збройним силам підготуватися до великого військового розгортання, яке зміцнить кордони Європи та забезпечить підтримку Великою Британією союзників по НАТО "на суші, на морі та в повітрі".

Прем'єр, повідомивши про план Великої Британії про збільшення чисельності британських військових у НАТО, сказав: "Цей крок надіслав би чіткий сигнал Кремлю - ми не потерпимо їхньої дестабілізаційної діяльності, і ми завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед ворожістю Росії".

За інформацією ЗМІ, очікується, що Британія планує подвоєння чисельності своїх військових в Естонії.

Британські представники наступного тижня вирушать до штаб-квартири альянсу в Брюсселі для уточнення деталей угоди з НАТО наступного тижня.

 

 

Теги: #велика_британія #дипломатія #росія #україна
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