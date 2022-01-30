30 січня: Яке сьогодні свято

30 січня у світі День без інтернету та День допомоги хворим на проказу, в Україні День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил, в Індії День пам'яті борців за незалежність, в Азербайджані День митника, а у Франції День круасана. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Великого.

Цього дня, 30 січня, в Англії вперше у світі випробували на морі рятувальну шлюпку (1790 р.), відбулась прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Вогні міста" (1931 р.), Адольф Гітлер був призначений на посаду рейхсканцлера Німеччини (1933 р.), засновано Всесвітній день допомоги хворим на проказу (1953 р.).

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

Органи соціально-психологічної та виховної роботи Збройних Сил України є невід'ємною частиною цілісного військового організму, їхня діяльність спрямована на підвищення боєздатності Збройних Сил України, укорінення у суспільстві позитивного іміджу всієї української армії.

Вони реалізують завдання щодо організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності ЗС України, відповідають за організацію виховної роботи, морально-психологічного забезпечення підготовки.

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

Лепра є хронічним інфекційним захворюванням, що зазвичай вражає периферичні нерви і шкіру, не передається при простому дотику хворого, іноді смертельна. За статистичними даними, з осіб, яким загрожує небезпека зараження проказою, дійсно хворіють нею від 5% до 10%, оскільки, на щастя, більшість людей мають достатній рівень імунітету від збудника цієї хвороби. Небезпека захворювання зростає за тривалого контакту з ураженими проказою шкірними покровами.

Всесвітній день допомоги хворим на проказу був заснований ООН у 1953 році на честь Рауля Фоллера та всіх небайдужих до цієї проблеми людей, які присвятили своє життя боротьбі з хворобою Хансена – проказою. Відзначають з 1954 року 30 січня.

День Антона – перезимника

Дата 30 січня у Православній церкві пов'язана з кількома Антоніями. Вшановують преподобного Антонія Великого, Антонія Чорноєзерського та Антонія Димського. У народі цей день називали "Антона-перезимника", а ще "Антона-половини". Це означало, що половина зими позаду, а попереду весна. Щоправда, теплій погоді цього дня вірити не радили.

Господині пекли мучні колобки, які символізували сонце. Для цього толокно змішували з пшеничним борошном, додавали вершкове масло, яйця та сіль. Все це змішували з молоком і, замісивши тісто, ліпили невеликі булочки.

Також на Антона-перезимника слід було відганяти пристріт і псування. Для цього впоперек стежки, що веде до будинку, проводили межу гострим серпом. Вважалося, що таким чином можна їх "відсікти".

Іменини: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій