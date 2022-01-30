Україна вимагає скасувати рішення Путіна про соцвиплати в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України засудило доручення президента РФ Володимира Путіна про надання мешканцям тимчасово окупованих територій соцвиплат через російський портал "Держпослуги", вимагає його скасування.

"Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір. Вимагаємо від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи", – сказано у коментарі відомства, оприлюдненому у суботу ввечері.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України".

"У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям", – констатували в МЗС України.