У суботу ввечері в Обухівському районі Київщини скоєно вбивство сімейної пари

У суботу ввечері, 29 січня, в Обухівському районі (Київська обл.) було скоєно подвійне вбивство, триває слідство, повідомили у поліції Київської області.

Як повідомляє пресслужба відомства на сторінці у Facebook, вбивство сталося у суботу ввечері, загинула сімейна пара.

"Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби", – написав у своєму Інстаграмі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.