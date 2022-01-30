Події

06:45 30.01.2022

У суботу ввечері в Обухівському районі Київщини скоєно вбивство сімейної пари

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У суботу ввечері в Обухівському районі Київщини скоєно вбивство сімейної пари

У суботу ввечері, 29 січня, в Обухівському районі (Київська обл.) було скоєно подвійне вбивство, триває слідство, повідомили у поліції Київської області.

Як повідомляє пресслужба відомства на сторінці у Facebook, вбивство сталося у суботу ввечері, загинула сімейна пара.

"Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби", – написав у своєму Інстаграмі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

 

 

 

 

Теги: #родина #київська_область #вбивство
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