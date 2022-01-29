Депутати італійського парламенту переобрали Маттареллу президентом країни на другий термін

Перемогу на президентських виборах в Італії отримав у суботу нинішній президент країни Серджо Маттарелла, до якого раніше звернувся з проханням знову обійняти цю посаду голова ради міністрів Маріо Драгі.

Трансляцію вів італійський телеканал РАІ.

Маттарелла у восьмому турі набрав понад 505 голосів депутатів парламенту, що дало йому право обійняти президентську посаду вдруге.

Раніше представники парламентських партій Італії погодили кандидатуру Маттарелли і звернулися до нього із проханням знову обійняти президентську посаду.