Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

Російські найманці у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 29 січня, не порушували режиму припинення вогню, повідомляє штаб ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначається у повідомленні у соцмережі Facebook.

Зазначається, що підрозділи ОС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування противника.