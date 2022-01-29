Події

18:24 29.01.2022

Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

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Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

Російські найманці у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 29 січня, не порушували режиму припинення вогню, повідомляє штаб ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначається у повідомленні у соцмережі Facebook.

Зазначається, що підрозділи ОС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування противника.

Теги: #оос #донбас #зсу
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