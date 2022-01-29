У Києві 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця – Укргідрометцентр

У Києві в наступні дві доби, 30-31 січня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки жовтий), повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр Київська міська державна адміністрація.

"Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру: всі вікна будинків щільно закрити, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт", - нагадали в КМДА.

Щоб уникнути травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує слідувати порадам під час ожеледиці.