У Міноборони України назвали елементом інформаційно-психологічної війни повідомлення про відправку Москвою медматеріалів на кордон з Україною

Поширена в інтернеті інформація про те, що Росія направляє на кордон з Україною медичні матеріали і запаси крові, не відповідає дійсності, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зараз в інтернеті поширюється інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито направила запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни", - написала Маляр у соцмережі Facebook у суботу.

"Мета такої інформації - поширити паніку і страх у нашому суспільстві", - додала заступник міністра.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що нарощування Збройних сил РФ біля українського кордону було розширено за рахунок поставок запасів донорської крові та інших медичних матеріалів для надання допомоги пораненим.