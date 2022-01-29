Події

11:40 29.01.2022

За минулу добу до Польщі з Білорусі намагалися незаконно потрапити майже півсотні мігрантів - Польська прикордонна служба

1 хв читати
За минулу добу до Польщі з Білорусі намагалися незаконно потрапити майже півсотні мігрантів - Польська прикордонна служба

За минулу добу спробу нелегального переходу польсько-білоруського кордону зробили 46 мігрантів, повідомили в прикордонній службі Польщі в суботу.

"Учора, 28.01, кордон Польщі та Білорусі намагалися незаконно перетнути 46 осіб", - йдеться в повідомленні відомства в Твіттері.

За інформацією польської прикордонної служби, в районі населених Черемша і Дубичі-Церкевне кілька груп мігрантів перерізали прикордонні загородження. Серед затриманих - громадяни Іраку, Ємену, Афганістану та Гвінеї.

Як повідомлялося, за 2021 рік польсько-білоруський кордон, за даними прикордонної служби Польщі, намагалися незаконно перейти 39,7 тис. осіб.

Через міграційну кризу в Литві та Польщі в 2021 році запровадили на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для припинення потоків нелегалів з території Білорусі.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада минулого року, коли до кордону з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів з країн Близького Сходу, що бажали переїхати в Євросоюз. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

У Європі називають незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" білоруського режиму.

Теги: #мігранти #білорусь #польща
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 29.01.2022
Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

07:33 29.01.2022
Лідер білоруської опозиції Тихановська висунута на Нобелівську премію-2022

Лідер білоруської опозиції Тихановська висунута на Нобелівську премію-2022

17:16 27.01.2022
Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю вартістю $394 млн

Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю вартістю $394 млн

12:43 26.01.2022
Польська прикордонна служба повідомляє про постріли на білоруській стороні кордону

Польська прикордонна служба повідомляє про постріли на білоруській стороні кордону

09:00 26.01.2022
США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

17:21 25.01.2022
"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

12:29 25.01.2022
Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

06:49 25.01.2022
Глава прикордонного комітету Білорусі заявив про готовність застосовувати зброю на кордоні під час провокацій з боку Польщі

Глава прикордонного комітету Білорусі заявив про готовність застосовувати зброю на кордоні під час провокацій з боку Польщі

16:16 24.01.2022
Розвиток трудомістких галузей АПК на площі 150-200 тис. га дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі – голова парламентського комітету Сольський

Розвиток трудомістких галузей АПК на площі 150-200 тис. га дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі – голова парламентського комітету Сольський

10:51 24.01.2022
Польща не планує направляти військових в Україну

Польща не планує направляти військових в Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент України вшанував пам'ять Героїв Крут

В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

До України прибув черговий борт із 81 тонною боєприпасів зі США

Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

ОСТАННЄ

Фільм українки Горбач "Клондайк" здобув нагороду на кінофестивалі Sundance2022

Президент України вшанував пам'ять Героїв Крут

Тіла двох людей знайдені під час гасіння пожежі в приватному будинку в Куп'янську - ДСНС

У Грузії виявлено максимальну з початку пандемії кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу - понад 18 тисяч

За шахрайство судитимуть адвоката, яка за $160 тис. обіцяла "вирішити" земельні питання в Мін'юсті

Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

Зеленський про можливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну: "У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА