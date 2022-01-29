За минулу добу до Польщі з Білорусі намагалися незаконно потрапити майже півсотні мігрантів - Польська прикордонна служба

За минулу добу спробу нелегального переходу польсько-білоруського кордону зробили 46 мігрантів, повідомили в прикордонній службі Польщі в суботу.

"Учора, 28.01, кордон Польщі та Білорусі намагалися незаконно перетнути 46 осіб", - йдеться в повідомленні відомства в Твіттері.

За інформацією польської прикордонної служби, в районі населених Черемша і Дубичі-Церкевне кілька груп мігрантів перерізали прикордонні загородження. Серед затриманих - громадяни Іраку, Ємену, Афганістану та Гвінеї.

Як повідомлялося, за 2021 рік польсько-білоруський кордон, за даними прикордонної служби Польщі, намагалися незаконно перейти 39,7 тис. осіб.

Через міграційну кризу в Литві та Польщі в 2021 році запровадили на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для припинення потоків нелегалів з території Білорусі.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада минулого року, коли до кордону з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів з країн Близького Сходу, що бажали переїхати в Євросоюз. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

У Європі називають незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" білоруського режиму.