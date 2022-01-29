За шахрайство судитимуть адвоката, яка за $160 тис. обіцяла "вирішити" земельні питання в Мін'юсті

Слідчі ДБР завершили розслідування щодо адвоката, яка вимагала у підприємця $160 тис. за нібито вирішення питань про право власності на 8 земельних ділянок.

Як повідомляє прес-служба ДБР, адвокат вирішила обманом заволодіти грошима підприємця, який намагався повернути земельні ділянки, незаконно зареєстровані на іншу особу. Вона запевнила підприємця в тому, що зможе вплинути на колегію Мін'юсту для ухвалення позитивного рішення про скасування реєстраційних дій і повернення йому земельних ділянок. Однак, за законом це питання і так мало вирішитися на його користь.

Жінку затримали під час отримання 160 тис. доларів, що за нинішнім курсом валют становить 4 млн 645 тис.464 грн.

Адвоката звинувачують у шахрайстві: в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах (ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

У разі доведення судом провини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.