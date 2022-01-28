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21:41 28.01.2022

У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабара

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У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабара

Давид Арахамія підтвердив інформацію Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо причетності народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн, повідомила речник фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук.

"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри" , - цитує Палійчук заяву Арахамії у Telegram-каналі увечері у п'ятницю.

У "Слузі народу" зазначили, що "якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого".

У фракції вітають зусилля антикорупційної інфраструктури щодо виявлення корупційних правопорушень та наголошують, що їхньою метою зробити її дієвою та по-справжньому незалежною. "Це було нашим завданням у перші тижні роботи монобільшості. І нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних", - підсумували в партії.

 

 

 

Теги: #нардеп #слуга_народу #хабар
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