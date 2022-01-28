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20:30 28.01.2022

США все ще не знають, чи збирається РФ нападати на Україну

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США все ще не знають, чи збирається РФ нападати на Україну

Адміністрація США, як і раніше, не визначила, чи має намір Росія нападати на Україну, проте вважає, що з військової точки зору Москва тепер має все для здійснення такої атаки, заявив у п'ятницю глава Пентагону Ллойд Остін.

"Ми не знаємо, чи ухвалили вони рішення", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні, додавши при цьому, що у Росії з військової точки зору тепер "є можливість" здійснити такий напад.

Остін також зазначив, що США не виключають, що Росія піде на "вкрай провокаційні кроки, такі як визнання незалежності територій, що відокремилися (від України - ІФ)".

При цьому, за словами глави Пентагону, "конфлікт не є неминучим".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі, зі свого боку, зазначив на брифінгу, що "правильним варіантом у цій ситуації має бути дипломатія".

Міллі наголосив, що у разі збройного конфлікту Росії навряд чи вдасться досягти своїх завдань легко, оскільки українські Збройні сили за останні роки стали боєздатнішими.

 

Теги: #оцінка #сша #росія #україна
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