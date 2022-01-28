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19:31 28.01.2022

Кулеба обговорив із делегацією Конгресу США пакет стримування російської агресії

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Кулеба обговорив із делегацією Конгресу США пакет стримування російської агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з головою комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Грегорі Міксом, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Ключовою темою переговорів стало втілення Україною, США та європейськими партнерами комплексного пакету стримування Російської Федерації від подальшої агресії. Співрозмовники обговорили зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, пакет жорстких санкцій проти Кремля, поглиблення безпекової взаємодії з Україною, підтримку США та партнерів стабільності економіки та фінансової системи України на тлі економічних викликів російської ескалації", - зазначається у повідомленні.

Кулеба наголосив, що єдиний спосіб, яким Росія може довести відсутність намірів розпочати нову військову операцію проти України – це продовження дипломатичних переговорів у рамках усталених форматів.

Він також зазначив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту. При цьому міністр зазначив, що завершенням російської агресії проти України буде не лише деескалація Росією нинішньої напруги, а повне повернення тимчасово окупованих РФ територій України, територій у Донецькій та Луганській областях та Криму політико-дипломатичним шляхом.

Крім того, Кулеба нагадав, що єдність міжнародної спільноти з Україною сьогодні має ключове значення для збереження та захисту миру, справедливості та безпеки у всьому євроатлантичному просторі.

"Україна має надійну двопартійну підтримку США на тлі агресивних дій Російської Федерації. Ми вдячні за цю багаторічну та одностайну позицію обидвох партій Конгресу США", - зазначив міністр.

Члени делегації підтвердили одностайну підтримку США України та українського народу у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності своєї держави, готовність Сполучених Штатів конкретними діями посилювати безпеку України та сприяти стабільності української економічної та фінансової системи.

 

 

Теги: #україна_сша #підтримка
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