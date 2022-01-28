Події

18:35 28.01.2022

Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

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Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

Правоохоронці викрили народного депутата під час отримання хабара у 558 тис. грн, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", - повідомляється у Telegram-каналі НАБУ.

Як повідомило агентству джерело в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата Сергія Кузьміних (фракції "Слуга народу").

Теги: #нардеп #набу #хабар
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