РФ може продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається воювати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від РФ дій щодо деескалації ситуації поблизу кордонів із Україною на підтвердження заяв про небажання агресії проти України.

"Якщо Росія на сьогодні комунікує, що вона за Мінські домовленості і що вона не збирається нападати на Україну, і вона про це відверто говорить із різних засобів масової інформації від різних політичних діячів своєї держави, то вона точно може принаймні показати кроки, які підтверджують ці слова", - сказав Зеленський на пресконференції із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві.

Він висловив подив щодо того, що РФ сконцентрувала таку кількість військових біля кордонів із Україною і так часто проводить навчання. "Які навчання? Вони ж усе вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія - навіщо наразі навчання саме тут? Чому на цій території? Чому на цих межах? Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують, це справді небезпечно... Може бути будь-яка провокація. Велике скупчення військ - просто великі ризики", - наголосив президент.

Глава держави також застеріг російську сторону від залякування українців, наголосивши на безперспективності цього, і закликав її до діалогу. "Навіщо ти це робиш? Залякуєш? Що за мазохізм? У чому задоволення від цього? Що хтось боїться? Ми не боїмося. Але ж живуть люди, звичайні люди, старі люди, у своїх будинках живуть, вони не військові. Навіщо це? У чому сенс?... Зростають покоління, які це все пам'ятатимуть і не забудуть. Тому конкретика, предметні речі. У вас є запитання? Давайте сідати і розмовляти", - резюмував Зеленський.