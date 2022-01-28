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15:33 28.01.2022

ЄК має надати свій висновок на сертифікацію німецьким регулятором "Північного потоку 2" - представник

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ЄК має надати свій висновок на сертифікацію німецьким регулятором "Північного потоку 2" - представник

Німецьке федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur під час сертифікації "Північного потоку 2" має враховувати думку Єврокомісії (ЄК) та правила ЄС, заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

"Bundesnetzagentur має чотири місяці, щоб сертифікувати проект після його подання. Наразі процедура заморожена. Очікується надходження деяких документів", - повідомив прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі у відповідь на прохання пояснити роль Єврокомісії в процесі сертифікації газопроводу.

"А потім, коли цю процедуру буде завершено, проект сертифікації має бути скеровано до комісії (Єврокомісії), яка матиме два місяці з урахуванням можливості продовження за низкою обставин на те, щоб надати свій висновок", - сказав представник ЄК.

За його словами, "Bundesnetzagentur має враховувати нашу думку, коли ухвалюватиме своє остаточне рішення".

Макфі також уточнив, що умовою Єврокомісії є "дотримання рамкових правил" ЄС.

Теги: #північний_потік_2 #єврокомісія
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