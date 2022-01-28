Події

15:33 28.01.2022

У Львові горить меблевий склад

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У Львові горить меблевий склад

У Львові горить меблевий склад на площі майже 200 кв. м., повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

"Пожежа виникла на другому поверсі двоповерхової складської будівлі на вулиці Волинській", - зазначають рятувальники.

Вони уточнюють, що повідомлення про пожежу надійшло о 14:05. Про постраждалих поки що не повідомляється.

За даними Держслужби, у приміщенні складу розміщені меблі, площа загоряння – приблизно 200 квадратних метрів. На місці працюють 43 пожежники, залучено десять одиниць техніки.

Теги: #дснс #пожежа #львів
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