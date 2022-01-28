У Львові горить меблевий склад на площі майже 200 кв. м., повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

"Пожежа виникла на другому поверсі двоповерхової складської будівлі на вулиці Волинській", - зазначають рятувальники.

Вони уточнюють, що повідомлення про пожежу надійшло о 14:05. Про постраждалих поки що не повідомляється.

За даними Держслужби, у приміщенні складу розміщені меблі, площа загоряння – приблизно 200 квадратних метрів. На місці працюють 43 пожежники, залучено десять одиниць техніки.