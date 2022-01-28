У Дніпрі оголосили дводенну жалобу через трагедію на "Південмаші"

У м. Дніпрі оголосили 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на території Південного машинобудівного заводу, де загинули п'ятеро людей і ще п'ятеро перебувають у лікарні, повідомляє пресслужба міськради.

"У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод". Відповідне рішення підписав мер Дніпра Борис Філатов", - ідеться в повідомленні.

Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні прапори та повісили жалобні стрічки.

"У мерії Дніпра висловлюють співчуття сім'ям та близьким загиблих", - додали у міськраді.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.