Події

15:12 28.01.2022

У Дніпрі оголосили дводенну жалобу через трагедію на "Південмаші"

2 хв читати
У Дніпрі оголосили дводенну жалобу через трагедію на "Південмаші"

У м. Дніпрі оголосили 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на території Південного машинобудівного заводу, де загинули п'ятеро людей і ще п'ятеро перебувають у лікарні, повідомляє пресслужба міськради.

"У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод". Відповідне рішення підписав мер Дніпра Борис Філатов", - ідеться в повідомленні.

Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні прапори та повісили жалобні стрічки.

"У мерії Дніпра висловлюють співчуття сім'ям та близьким загиблих", - додали у міськраді.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш"). У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі.

За інформацією Офісу генпрокурора, стосовно військовослужбовця Нацгвардії України відкрито провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України). Справу розслідує ДБР, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР також відкрило провадження за службовою недбалістю керівництва Нацгвардії.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема нестатутні відносини, найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.

Теги: #траур #південмаш #дніпро
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 27.01.2022
Понад 40 силовиків здали кров для допомоги пораненим у Дніпрі нацгвардійцям

Понад 40 силовиків здали кров для допомоги пораненим у Дніпрі нацгвардійцям

13:56 27.01.2022
Відео моменту стрілянини на "Південмаші" (оновлено)

Відео моменту стрілянини на "Південмаші" (оновлено)

11:18 27.01.2022
Зеленський очікує кадрових висновків після розстрілу у Дніпрі

Зеленський очікує кадрових висновків після розстрілу у Дніпрі

07:56 27.01.2022
Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

19:00 22.01.2022
Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі мережі АТБ

Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі мережі АТБ

15:43 22.01.2022
У Дніпрі в офісній будівлі мережі АТБ виникла велика пожежа

У Дніпрі в офісній будівлі мережі АТБ виникла велика пожежа

07:09 02.01.2022
У Дніпрі в результаті ДТП за участю трьох авто постраждали жінка і дитина

У Дніпрі в результаті ДТП за участю трьох авто постраждали жінка і дитина

17:53 22.12.2021
СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

12:47 17.12.2021
"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

08:29 15.12.2021
У Дніпрі внаслідок ДТП за участю маршрутки госпіталізували шістьох людей

У Дніпрі внаслідок ДТП за участю маршрутки госпіталізували шістьох людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Правління АМУ звернулося до Зеленського за захистом прав місцевого самоврядування від неправомірних дій правоохоронців – Кличко

До кінця лютого підрозділи ТрО у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше – глава Міноборони

Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

Кулеба назвав хибними повідомлення у ЗМІ про конфлікт, який стався під час розмови Байдена та Зеленського

Апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарг на запобіжний захід Порошенку

ОСТАННЄ

Влада ФРН вирішила видворити з країни дипломата РФ за підозрою у шпигунстві - Spiegel

Правління АМУ звернулося до Зеленського за захистом прав місцевого самоврядування від неправомірних дій правоохоронців – Кличко

В Одесі під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку загинув працівник, іще двоє людей постраждали - ДСНС

Невідомі пошкодили будівлю Генконсульства України в Гамбурзі - МЗС

ДБР нагадує Порошенку про його зобов'язання співпрацювати зі слідством

В Україні у вихідні очікуються дощі, мокрий сніг та поривчастий вітер, на дорогах місцями ожеледиця

До кінця лютого підрозділи ТрО у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше – глава Міноборони

В Україні майже 93% учителів вакциновано проти COVID-19 двома дозами - Міносвіти

У 2021 році фінансування органів нацбезпеки та оборони України було здійснено повним обсягом – РНБО

Український супутник "Січ-2-1" наразі не може виробляти достатню кількість електроенергії на орбіті, ситуація покращиться протягом 1-2 місяців - КБ "Південне"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА