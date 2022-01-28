Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено - Резніков

Перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, суттєво скорочено, жодних штрафів сьогодні ніхто не платитиме, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я хочу всіх заспокоїти: жодних штрафів сьогодні ніхто не платитиме, ні роботодавці, ні жінки. Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій, спеціальностей, які потрібні наразі, лише виходячи з викликів та загроз і розвитку Збройних сил. Генеральний штаб ЗСУ на виконання доручення підготував це зменшення. Його суттєво зменшено та подано на погодження з Міністерством внутрішніх справ, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України. Після цього його буде спрямовано до Міністерства юстиції і, відповідно, буде оприлюднено", - сказав Резніков під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.