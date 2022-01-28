Події

11:53 28.01.2022

Кулеба назвав хибними повідомлення у ЗМІ про конфлікт, який стався під час розмови Байдена та Зеленського

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Кулеба назвав хибними повідомлення у ЗМІ про конфлікт, який стався під час розмови Байдена та Зеленського

Повідомлення у ЗМІ щодо конфлікту, який стався під час телефонної розмови президентів США та України Джозефа Байдена і Володимира Зеленського є недостовірними, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розмова президентів учора була тривала, відверта і конструктивна. Всі ключові позиції з боку Сполучених Штатів щодо неприпустимості будь-яких домовленостей за спиною України та підтримки України конкретною допомогою було підтверджено. Повідомлення у ЗМІ щодо напруги та якогось конфлікту, який стався вчора, є недостовірними", - сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

Раніше кореспондент CNN із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомив у Twitter, що Байден у розмові із Зеленським заявив: "Російське вторгнення тепер практично неминуче станеться, щойно земля замерзне".

За його даними, президент США також попередив, що Київ може бути "розграбований", оскільки російські війська намагатимуться зайняти його.

Крім того, згідно з джерелом кореспондента, Байден заявив, що Україна не отримає значно більшої військової допомоги.

Як повідомлялося, телефонна розмова між президентами США та України відбулася в четвер, вона тривала майже півтори години.

Теги: #мзс #кулеба #зеленський #байден
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