Резніков про отриману від партнерів допомогу для України: Цифра оптимістичніша, ніж те, що звучало у ЗМІ

Кількість отриманої Україною допомоги від партнерів є більш оптимістичною, ніж те, що звучало в засобах масової інформації, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Точну цифру отриманого як допомогу я озвучувати не можу. Але можу стверджувати, що вона більш оптимістична, ніж те, що звучало у ЗМІ", - сказав Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр оборони подякував США, Великій Британії, Канаді, Швеції, Данії, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Нідерландам, Іспанії, Польщі, Туреччині, керівництву ЄС, Японії, прем'єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу особисто за його позицію.