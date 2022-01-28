Події

10:51 28.01.2022

Резніков: Наразі не спостерігається жодних дій військового характеру, які помітно б відрізнялися від того, що відбувалося минулої весни

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Резніков: Наразі не спостерігається жодних дій військового характеру, які помітно б відрізнялися від того, що відбувалося минулої весни

Станом на сьогодні не спостерігається жодних явищ або дій військового характеру, які помітно відрізнялися б від того, що відбувалося навесні минулого року, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Станом на сьогодні не спостерігається жодних явищ або дій військового характеру, які помітно б відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за яким ми уважно стежимо, це ситуація в Білорусі. Що кардинально відрізняється - це інтенсивність гібридних заходів, насамперед інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію", - сказав Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Він наголосив, що українська розвідка, він особисто та головнокомандувач Збройних сил України перебувають у постійному контакті з міжнародними партнерами.

"Ми маємо всю повноту інформації і в деяких моментах уточнюємо дані наших іноземних колег", - уточнив Резніков.

Теги: #резніков #міноборони #агресія_рф
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