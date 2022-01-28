Події

10:37 28.01.2022

Резніков: На кордоні з Україною перебувають близько 112 тис. військових РФ, разом із морською та авіаційною компонентою - близько 130 тис.

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Резніков: На кордоні з Україною перебувають близько 112 тис. військових РФ, разом із морською та авіаційною компонентою - близько 130 тис.

На кордоні з Україною перебувають близько 112 тис. військових РФ, а разом із морською та авіаційною компонентою їхня кількість сягає близько 130 тис., повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наразі ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тис. осіб. У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тис. осіб. Отже, кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірною є реакція", - сказав Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Теги: #кордон #міноборони #резніков
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