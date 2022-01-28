Події

10:01 28.01.2022

ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

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ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю попереджає громадян про поривчастий вітер у західних областях країни, а також про хуртовини та високу сніголавинну небезпеку в Карпатах.

"За даними Укргідрометцентру, 28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додають, що у зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської області, а також у горах Івано-Франківської та Львівської областей у п'ятницю очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Теги: #дснс #погода #карпати
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