Події

09:22 28.01.2022

Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок вибуху житлового будинку в Запоріжжі – ДСНС

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Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок вибуху житлового будинку в Запоріжжі – ДСНС

Рятувальники здійснюють пошуки можливих постраждалих унаслідок вибуху житлового будинку в Запоріжжі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На місці вибуху в житловому будинку в Запоріжжі підрозділи ДСНС безперервно проводять пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники забезпечили освітлення місця події та розгорнули мобільний пункт обігріву. Також працюють два психологи Служби порятунку.

У свою чергу поліцейські організували охорону громадської безпеки та недопущення мародерства, а місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям та вирішують питання щодо тимчасового розселення.

Загалом до ліквідації наслідків події залучено 88 осіб та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі стався вибух газу у квартирі чотириповерхового будинку. Унаслідок цього загинула одна людина, ще двоє постраждали.

 

Теги: #вибух #дснс #запоріжжя
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