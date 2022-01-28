Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок вибуху житлового будинку в Запоріжжі – ДСНС

Рятувальники здійснюють пошуки можливих постраждалих унаслідок вибуху житлового будинку в Запоріжжі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На місці вибуху в житловому будинку в Запоріжжі підрозділи ДСНС безперервно проводять пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники забезпечили освітлення місця події та розгорнули мобільний пункт обігріву. Також працюють два психологи Служби порятунку.

У свою чергу поліцейські організували охорону громадської безпеки та недопущення мародерства, а місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям та вирішують питання щодо тимчасового розселення.

Загалом до ліквідації наслідків події залучено 88 осіб та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі стався вибух газу у квартирі чотириповерхового будинку. Унаслідок цього загинула одна людина, ще двоє постраждали.