Події

07:26 28.01.2022

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

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За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у п'ятницю.

Так, у Луганській області, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил, особовий склад опорного пункту виявив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи супротивника.

Крім цього, неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

"Станом на 7.00 поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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