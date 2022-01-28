Події

07:10 28.01.2022

США скликали засідання Ради безпеки ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

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США скликали засідання Ради безпеки ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну, заплановане на понеділок, 31 січня, повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Американський постпред заявила, що ухвалено рішення скликати засідання Ради безпеки ООН після кількох тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами. США хочуть обговорити загрозливу поведінку Росії щодо України, а також нарощування російських військ поблизу українських кордонів і на території Білорусі.

"Це не той момент, щоб чекати і спостерігати. Зараз потрібна повна увага Радбезу, і ми сподіваємося на пряме та цілеспрямоване обговорення у понеділок", - наголосила Томас-Грінфілд.

За її словами, це питання має "вирішальне значення для міжнародного миру та безпеки", тому члени Радбезу ООН повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії та Європи.

 

 

 

Теги: #сша #радбез_оон #україна
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