США скликали засідання Ради безпеки ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну, заплановане на понеділок, 31 січня, повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Американський постпред заявила, що ухвалено рішення скликати засідання Ради безпеки ООН після кількох тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами. США хочуть обговорити загрозливу поведінку Росії щодо України, а також нарощування російських військ поблизу українських кордонів і на території Білорусі.

"Це не той момент, щоб чекати і спостерігати. Зараз потрібна повна увага Радбезу, і ми сподіваємося на пряме та цілеспрямоване обговорення у понеділок", - наголосила Томас-Грінфілд.

За її словами, це питання має "вирішальне значення для міжнародного миру та безпеки", тому члени Радбезу ООН повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії та Європи.